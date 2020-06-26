Son dakika... Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Fevzi Karagöz ile araçta bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden sürücü Fevzi Karagöz (55), Akşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale sonrası Konya'daki başka hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Bahide Karal (49) ve Hatice Bezciyarar (78) da Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Emrah Karal (19) ve Necattin Karal'ın (50) tedavilerine devam edildiği belirtildi.