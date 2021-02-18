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18.02.2021 - 17:41 | | DHA

Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da, hazırladıkları 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjanı markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmek isteyen 9 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjan ile 4 bin 730 boş deterjan ambalajı ele geçirdi. Polis, şüphelilerin deterjanları markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. Operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. İş yeri sahibi Ali K.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Konyada sahte deterjan operasyonu: 9 gözaltı

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