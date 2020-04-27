MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
27.04.2020 - 22:18 | | AA

Konya'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde Y.B. (37) ile arkadaşı O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Y.B'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu tarafları yatıştırmak için araya giren Ali Nafi Ekici (50), vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından aracıyla kaçan Y.B. Konya kent merkezi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

 

Ambulans uçak bu kez onun için havalandı!Rahatsızlanan Türk vatandaşı Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu almak için Rusya'ya giden Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, aldığı hastayla birlikte Türkiye'ye gelmek üzere Rusya'dan havalandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Nisan On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 925. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama sayfası

27 Nisan On Numara canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 925. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama sayfası

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Ambulans uçak bu kez onun için havalandı!

Ambulans uçak bu kez onun için havalandı!

Sıradaki Haber