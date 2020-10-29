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29.10.2020 - 10:59 | | İHA

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki 42 AZV 61 plakalı tır ile H.T.M. (21) yönetimindeki 06 AAJ 55 plakalı Lada marka otomobil sollama esnasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan İ.M. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
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