Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında merkez Karatay ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 14 bin 336 hap ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.