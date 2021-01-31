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31.01.2021 - 12:30 | | DHA

Konya'daki kahreden yangÄ±nda yaralanan Okay'Ä±n yaÅŸam müdahalesi sürüyor

Konyaâ€™da, Ã§Ä±kan yangÄ±nda annesi HÃ¼lya YÃ¼rÃ¼r'Ã¼ kaybeden ve vÃ¼cudunun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 3'Ã¼ncÃ¼ derece yanÄ±klar oluÅŸan Okay YÃ¼rÃ¼r'Ã¼n (3), hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi belirtildi.Â

Konya'daki kahreden yangÄ±nda yaralanan Okay'Ä±n yaÅŸam müdahalesi sürüyor

Merkez Karatay ilÃ§esi DoÄŸanlar Mahallesi PerÃ§emli Sokak'taki 2 katlÄ± evde, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ 09.30 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Evden yÃ¼kselen dumanlarÄ± gÃ¶ren komÅŸulardan bazÄ±larÄ±, hortum ve kovalar ile alevlere mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada ailenin iÃ§eride mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen komÅŸularÄ±, kendi kÄ±yafetlerine su dÃ¶kÃ¼p, iÃ§eri girerek, Okay ve dayÄ±sÄ± Yusuf YÃ¼rÃ¼r'Ã¼ kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KomÅŸularÄ± Yusuf YÃ¼rÃ¼r'Ã¼ iÃ§eriden Ã§Ä±karÄ±rken, birkaÃ§ kiÅŸi de pencere demirini aralayÄ±p, anne HÃ¼lya YÃ¼rÃ¼r'Ã¼n sarkÄ±ttÄ±ÄŸÄ± minik Okay'Ä± kurtardÄ±. AyaklarÄ±nda ve vÃ¼cudunun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yanÄ±klar oluÅŸan Okay, ambulansla yakÄ±ndaki Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada duran kalbi tekrar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Okay, Konya Åžehir Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hayati tehlikesi devam eden minik Okay, yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ankara Åžehir Hastanesi'ne sevk edildi.

VÃ¼cudunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 3'Ã¼ncÃ¼ derece yanÄ±klar oluÅŸanÂOkay YÃ¼rÃ¼r'Ã¼n hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi belirtildi.

Abisinin tecavüzüne uÄŸrayan kadÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ± dehÅŸete düÅŸürdü!ÇocukluÄŸundan beri annesinden gördüÄŸü ÅŸiddetten kaçan 35 yaÅŸÄ±ndaki E.B yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kabusu DHA'ya anlattÄ±. 15 yaÅŸÄ±ndayken yanÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± abisinin tecavüzüne uÄŸrayan genç kadÄ±n, ne olduÄŸunu anlamadan babasÄ± tarafÄ±ndan â€˜ailenin haysiyetini temizlemekâ€™ maksadÄ±yla hiç sevmediÄŸi birisiyle evlendirildi. E.B kocasÄ±nÄ±n babasÄ±yla ilgili itirafÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ise neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.
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