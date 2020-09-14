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14.09.2020 - 09:18 | | DHA

Konya'dan acı haber! 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü

Konya’da ilkokul müdürleri Metin Avcı ve Atilla Ayan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya'dan acı haber! 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü

Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Meram Dere Cumhuriyet İO müdürümüz Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İO müdürümüz Atilla Ayan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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