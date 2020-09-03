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03.09.2020 - 10:24 | | DHA

Yaşlı çift köpeğe çarpmamak için kaza yaptı!

İstanbul Arnavutköy'de önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yaşlı çiftin üzerinde olduğu motosiklet devrildi. Çiftin yaralandığı kazada yaşlı adam karısının başından bir an olsun ayrılmadı.

Yaşlı çift köpeğe çarpmamak için kaza yaptı!

Kaza, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Yaşlı çiftin üzerinde olduğu motosiklet sahilde seyir halindeyken önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosiklet devrilirken yaşlı çift yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam, ambulans gelene kadar yerde yatan karısının başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan karı koca hastaneye kaldırıldı.

 

 

Kontrolden çıkan motosiklet önce sağa sola savruldu sonra kaza yaptı!Bursa'da motosikletine binen genç yolun kaygan olması sebebiyle 30 metre gitmeden sağa sola savruldu, sonrasında yoldan geçen otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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