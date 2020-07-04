Köpeği ezip gitti!

İstanbul’da Doç. Dr. Birsen Ocaklı aracıyla bir köpeği ezerek öldürdü. Pendik’te yaklaşık 1.5 ay önce yaşanan olayda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın arabasıyla bir köpeğe çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Adının Max olduğu öğrenilen köpek, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Konuya ilişkin kamera kayıtlarını izleyen ve beş yıldır Max’a bakan Eda Sarıbeyliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde 14 Mayıs sabah 09.30 saatlerinde meydana gelen olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, çarpan aracın kendisinin olduğunu belirtti. Ocaklı, köpeği görmediğini, çarptığını fark etse köpeği veterinere götüreceğini iddia etti. Savcılık Ocaklı’nın ifadesinin ardından önce takipsizlik kararı verdi. Suç duyurusunda bulunan ve takipsizlik kararının ardından savcıyla görüşen Sarıbeyliler, kamera kayıtlarının izlemesini talep etti.



‘Ceza verilsin’



Çarpama sonucu hayatını kaybeden Max adlı köpeğe beş yıldır Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde baktığını aktaran Eda Sarıbeyliler, “Savcılığa suç duyurusunda bulundum ancak takipsizlik verildi. Bunun üzerine görüntülerin incelenmesini talep ettim. Ben bu kişinin, Max’i çarpmadan önce görüp görmediği hakkında karar veremem. Ancak çarptıktan sonraki davranışı beni ilgilendiriyor. Çarptıktan sonra bir şey yapmadan gitmesine tepkim. Olaydan sonra da bir kez olsun, bu kişi beni arayıp bir şey demedi. Ben, bana ulaşması için arkadaşlarım aracılığıyla numaramı da paylaştım ve çalıştığımız hastaneler birbirine çok yakın. Ancak olay haber olduktan sonra beni aradı. Bu kez de ben konuşmak istemedim. Max öldü ve Max gibi onlarca hayvan öldürülüyor, tecavüze uğruyor, şiddet görüyor. Yapılacak bir şey varsa, bütün hayvanlar için yapılsın. Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerekiyor. Olay bir gün gündem olup ertesi gün unutulmasın. Caydırıcı cezalar verilsin” diye konuştu.



‘Görmemesi mümkün değil’



Görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Deniz Tavşancıl şunları söyledi: “Görüntüleri izlediğimizde, bu şahsın köpeği görmemesi mümkün değil. Koca bir hayvan, minik bir kedi değil. Köpeğin üzerinden geçince de aracın savrulduğu görülüyor, bunu da mı hissetmedi? Trafikte bir hayvanı ezmek suç değil ancak çarptıktan sonra veteriner kliniğine götürmemek suç teşkil ediyor ve cezası var. Hayvan neslini yok eden her türlü eylem, hayvana şiddet, cinsel istismar ve hayvan dövüşleri TCK kapsamında en az 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılsın. Hapis cezaları ertelenmesin, paraya çevrilmesin, hükmün açıklanması geriye bırakılmasın ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmasın.”