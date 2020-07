‘Köpeğim saldırgan değildi’

İfadesi alınarak serbest bırakılan Alp Erkin, meşru müdafaa kapsamında ateş ettiğini söylerken, hayvan severler köpeğin öldürülmesine büyük tepki gösterdi. Nero’nun sahibi Can Özula, “Bizim köpeğimiz 5 senedir mahalledeki oturanlarla, semtteki esnaflarla dost bir hayvandır. Ve herkes tanır. Asla hiç kimseye zarar vermeyen bir hayvandır. O gün gezdiren kişi aile dostumuz” dedi. Can Özula’nın eşi Deniz Özula ise köpeği öldüren Alp Erkin’nin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, “İki günde bir telefon açtığımız bir adam. Bu öldürdüğü köpeğimi sokaktayken eşi, torunu ile seven biriydi. O adam direk öldürmek için boynuna ateş ediyor” ifadelerini kullandı.

‘Öldürme kastım yoktu’

Köpeği silahla öldüren Alp Erkin ise, kendini şöyle savundu: “Eşimin bacağında 10 santimlik kesikler var. Köpeği gezdiren kişiye ‘Bağla’ dedik. ‘Ne gerek var. Ben köpeğe kefilim’ dedi. Dedim ki ‘Köpeğe nasıl kefil oluyorsun?’ Ben arkamı dönüp gidiyordum. Orda eşimi tahrik edecek ağır hakaretler etti. Eşim bunun üzerine bebeği bırakıp üstüne yürüdü. ‘Dışarı gel’ dedi. O ara köpek saldırdı. Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteyen bütün sarjörü boşaltır. Köpekte bir tane mermi var. Meşru müdafaaydı.”