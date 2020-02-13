MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köprü ayağına çarpan tekne battı! 1 kişi kayıp
ABONE OL
13.02.2020 - 18:31 | | İHA

Köprü ayağına çarpan tekne battı! 1 kişi kayıp

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu 1 kişi kayboldu.

Köprü ayağına çarpan tekne battı! 1 kişi kayıp

Olay, ilçede bulunan Keban Baraj Gölü'nün ön kısmında yer alan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Kaya'nın kullandığı tekne, bilinmeyen bir nedenle köprünün ayaklarına çarparak battı. Yaşanan kazada Kaya tekne ile birlikte suda gözden kayıp oldu.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından çalışma yapılacağı bildirildi.

Köprü ayağına çarpan tekne battı! 1 kişi kayıpElazığ'ın Keban ilçesinde bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu 1 kişi kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı! 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum'

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı! 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum'

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber