Koridorda yürü şişeyle spor yap

Kronik bir hastalık olan obezitenin görülme sıklığı, özellikle de ev izolasyonunun yaygın olduğu koronavirüs salgını döneminde her geçen gün artıyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle evde izole kalmanın kilo alımına neden olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, 22 Mayıs Dünya Obezite Günü nedeniyle evde oturanlara önerilerde bulundu. Atasoyu, “Ev koridorunda yürüyüş yapma, sandalyeye oturup kalkma, çiçek bakımı ile uğraşma, su şişesi gibi basit ağırlıklar ile kas güçlendirici egzersizler yaparak obezite gelişme riski azaltılabilir” dedi.

Obezitenin sakıncaları

Obezitenin diyabet, hipertansiyon, inme, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, insülin direnci, kolon, böbrek gibi çeşitli kanserler, eklemlerde kireçlenme, kısırlık, polikistik over sendromu, uyku apnesi, depresyon, safra kesesi taşı oluşumu, gastroözofagiyal reflü ve karaciğerde yağlanma gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ayrıca obezite sağlık masraflarının artmasına, kişinin yaşam kalitesinin düşmesine, toplumdan soyutlanmasına ve yaşam beklentisinin azalmasına da yol açabilir” diye konuştu.

Obezitenin en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde obezite oranının kadınlarda yüzde 41.1, erkeklerde ise yüzde 37.9 olarak saptandığını hatırlatan Doç. Dr. Atasoyu, “Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre obezite sıklığı kadınlarda yüzde 41, erkeklerde yüzde 20.5’tir. Genel olarak toplumdaki sıklığı ise yüzde 30.3 olarak saptanmış. Yani obezite her üç kişiden birinde görülmekte ve kadınlarda erkeklere göre iki katı daha fazla sıklıkta gelişiyor” dedi.

Atıştırmalara dikkat

Obeziteyi önlemek için beslenme şeklinin düzenlenmesi ve kişiye özel olarak dengeli ve düşük kalorili beslenme tarzının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, “Bu kapsamda, yemek porsiyonlarının küçültülmesi, öğünler arasında atıştırmalardan sakınılması, beslenmede sebze-meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat tüketiminin artırılması, yeteri kadar su tüketilmesi, kahvaltı dahil öğün atlanmaması, katı yağlar ve şekerli gıdalardan uzak durulması çok önemli” dedi.

Koridorda yürüyün

Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde hareketli yaşam şeklinin de önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, şunları anlattı:

“Bununla birlikte, her türlü fiziksel aktivite ve egzersiz programı kişinin yaşı, kondisyon seviyesi, eşlik eden hastalıkları, tercih ve olanaklarına göre bireyselleştirilmesi uygun olur. Kovid-19 pandemisi nedeniyle gününü evde geçirenler, ev içinde kendisine uygun olan ev koridorunda yürüyüş yapma, sandalyeye oturup kalkma, çiçek bakımı ile uğraşma, su şişesi gibi basit ağırlıklar ile kas güçlendirici egzersizler yaparak obezite gelişme riskini azaltabilirler.”