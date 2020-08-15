15.08.2020 - 02:02 | | AA
Korku dolu anlar! 3 kişi kurtarıldı
Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne, kıyıya çekilerek içindeki 3 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne Sedef Adası açıklarında sürüklenmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekiplerince, halatla bağlanarak Pendik Marina'ya çekilen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.