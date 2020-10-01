Korku dolu anlar... Böyle kurtarılmayı beklediler

Öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki malzemeler bilinmeyen bir nedenle yandı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Binaya girerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumanla dolan binada yaşayanlar evlerinin balkonlarında mahsur kaldı.

Balkonlara çıkan 2’si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.