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14.01.2021 - 15:40 | | DHA

Korku dolu anlar! Camiden alevler yükseldi

Kahramanmaraş’ta bulunan Mahmutbey Camii’nden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alınarak söndürdü.

Korku dolu anlar! Camiden alevler yükseldi

Sabah saatlerinde Mahmbutbey Mahallesi'ndeki camiden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında cami kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

Uçan çatıdan son anda kaçarak kurtulduKONYA'nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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