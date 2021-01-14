14.01.2021 - 15:40 | | DHA
Korku dolu anlar! Camiden alevler yükseldi
Kahramanmaraş’ta bulunan Mahmutbey Camii’nden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alınarak söndürdü.
Sabah saatlerinde Mahmbutbey Mahallesi'ndeki camiden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında cami kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.