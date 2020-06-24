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24.06.2020 - 20:59 | | DHA

Korku dolu anlar! Demir yüklü TIR alev aldı

Nevşehir-Kayseri karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan demir yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

Korku dolu anlar! Demir yüklü TIR alev aldı

Olay, saat 18.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolunun 20'nci kilometresi Sarıyazı mevkiinde meydana geldi. Utku Açık idaresindeki 31 AAC 172 plakalı demir yüklü TIR, Kayseri istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Araç sürücüsünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracı yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. TIR, kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."
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