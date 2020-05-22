Korku dolu anlar! İş insanına güpegündüz silahlı saldırı

Girişimci F.Ö. idaresindeki otomobile, Abdulkadir Aksu Bulvarı'ndaki kavşakta, M.A. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırısı düzenlendi. Mermi isabet eden araçtaki F.Ö. saldırıyı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mermi isabet eden araçta incelemede bulundu.

Gaziantep Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, F.Ö'ye silahlı saldırıda bulunan kişinin akrabası olan M.A. olduğu belirtilerek, "Saldırıda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiş olup, olayın akabinde saldırıyı gerçekleştiren M.A. yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam etmektedir." denildi.