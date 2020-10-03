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03.10.2020 - 00:05 | | İHA

Korku dolu anlar! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Korku dolu anlar! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yorgalar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepli E.G. ve S.D. isimli iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.G., arkadaşı S.D.’yi sırtından bıçakladı. S.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.G. ise olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korku dolu anlar Kanlar içerisinde yere yığıldı

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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