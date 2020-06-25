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25.06.2020 - 01:14 | | DHA

Korku dolu anlar! Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri ve aynı bölgeden bir hastayı almak için geçen 112 sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Korku dolu anlar! Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 406 ve 408inci sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Husumetli iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören gruplardan biri olay yerinden ayrıldı. Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldiği sırada, ara sokaklardan ateş açıldı. Bu sırada olay yerine yakın bir adresten hasta almaya gelen 112 sağlık ekipleri de çatışmanın ortasında kaldı.

Korku dolu anlar Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Çatışmanın yaşandığı sokak polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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