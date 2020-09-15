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15.09.2020 - 19:32 | | DHA

Korku dolu anlar! Saniyeler içinde kurtuldu

Hatay'da, iş yerinin önünde oturan bir kişi, kontrolden çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç, yol kenarındaki ağaca çarparken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Korku dolu anlar! Saniyeler içinde kurtuldu

Kaza, akşam saatlerinde, Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MA 7705 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir iş yerinin önünde oturan kişiye doğru yöneldi. Bu sırada üzerine doğru gelen aracı gören kişi, koşarak kaçtı. Hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Bu anlar, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü aracın anahtarını alıp, kaçtı.

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