‘Korkudan evde ölen hastalarımız var!’

Türk Kardiyoloji Derneği yönetimi, Dünya Kalp Günü’nde Kovid-19 döneminde kalp ve damar hastalıklarının oluşturduğu riskleri kamuoyuyla paylaştı. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Gelecek Başkan Prof. Dr. Vedat Aytekin, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevat Kırma’nın katılımıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında dijital basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol, kalp krizinin ağır formunda özellikle ilk saatlerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Pandemi döneminde kalp krizi gerekçesiyle hastaneye başvuran hastaların sayısında pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 47.1 oranında azalma var. Bu oran kalp krizinin ağır formlarında yüzde 32, hafif formlarında yüzde 56 seviyesinde. Pandemi döneminde kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısı hastaneye başvurmuyor. Damarın süratle açılması gereken ilk birkaç saatlik sürede hastaların yaklaşık üçte biri hastaneye hiç gelmiyor. Bu durum hastaların evlerinde vefat etmelerine neden olabiliyor” diye konuştu.







Ambulans süresi katlandı



Kalp sorunu yaşadığı halde hastanede virüs bulaşma korkusu nedeniyle zamanında ambulans çağırmayan hastalar olduğunu, bu nedenle altın değerindeki zamanın kaybedildiğini dile getiren Prof. Dr. Erol, şunları söyledi:



“Türkiye’de hasta şikayetlerinin başladığı andan itibaren 112 Acil’in aranmasına kadar geçen süren pandemi öncesinde ortalama 53 dakikaydı. Bu süre pandemi döneminde 90 dakikaya kadar çıktı. Hastaların Kovid-19 bulaşması korkusu ile 112’yi aramadıklarını veya aramakta geç kaldıklarını görüyoruz. Oysa ambulansın ulaşması, hastanın hastaneye nakli ve hastanede hastanın kateter laboratuvarına alınıp damarının açılması için geçen süreler değişmiyor. Ambulansın zamanında çağırılmaması nedeniyle tedavide altın değerindeki zaman kaybediliyor. Kalp krizinde koroner arterler dediğimiz kalbi besleyen damarlarda plak yırtılması sonrası üzerine pıhtı oturması ile ani tıkanma meydana geliyor, tıkanan damarın beslediği bölgede kalp kası 20 dakika içerisinde ölmeye başlıyor ve 12 saat içinde tamamen ölüyor. Kas ölümü özellikle ilk 1-2 saatte çok hızlı ve yüksek miktarda oluyor. Bu nedenle kalp krizi belirtileri başlayan hastanın süratle 112’yi arayarak ambulans ile en yakın koroner anjiyo yapabilecek merkeze nakledilip, damarının bir an önce açılması gerekiyor. Pandeminin yarattığı olumsuz ortamın kalp damar sağlığına darbe vurmasının önüne geçilmeli.”

Avrupa’da kalp karnesi en kötü ülke Türkiye

Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Dönem Başkanı Prof. Dr. Vedat Aytekin ise, Türkiye’nin Avrupa’daki en kötü kalp karnesine sahip ülke konumunda olduğunu ifade ederek, “Toplumun yüzde 30’u tansiyonu yüksek bireylerden oluşuyor. Bu kesimin de ancak yarısı tansiyon sorunu olduğunun farkında. Halkımızın yüzde 11’i diyabet hastası ve diyabet sorunu yaşayanların yüzde 70’i kalp hastalıklarına bağlı olarak yaşamlarını yitiriyorlar. Tuz tüketiminde AB ülkelerine göre çok kötü durumdayız. Günde 45 dakikalık egzersiz uzun ve sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan. Kovid-19 döneminde hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenmeye bağlı kalp, damar sorunlarında artış olduğunu gözlemliyoruz” bilgisini paylaştı.

Dudak ve damak yarığı olanlara farkındalık

Dudak Damak Yarıkları Derneği ve Align Technology işbirliği dudak ve damak yarığı olan genç ve çocuklara umut olacak. Dünya Sağlık Örgütü, kraniyofasiyal anomalinin her 500 ila 700 doğumdan birinde görüldüğünü bildiriyor. Kraniyofasiyal anomali bireylere, ailelere ve toplumlara hem ekonomik hem de psikolojik açılardan yük olabiliyor.



Dudak Damak Yarıkları Derneği ve Align Technology, ortodontistleri sosyal medya hesaplarında kraniyofasiyal anomalili çocuklar ve gençler için farkındalığı artırmaya yönelik paylaşımlar yapmaya teşvik edecek. Align Technology, kamuya açık her bir paylaşım için 5 avro bağışlayacak. Dudak Damak Yarıkları Derneği de kampanyaya resmi desteğini sunacak.



Dernek Eş Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür, “Dudak Damak Yarıkları derneği olarak, ihtiyaç sahiplerinin kraniyofasiyal anomaliler ve bunlara bağlı sorunlara yönelik tedavilere erişimlerini sağlamanın insanların yaşamlarında dönüştürücü bir etki oluşturacağına inanıyoruz” dedi. Align Technology Türkiye Genel Müdürü Evren Köksal, şu açıklamayı yaptı: “Dünyada 8.6 milyon hastanın tedavi edilmesine ve gülüşlerinin dönüştürülmesine destek olduk. Dudak ve/veya damak yarıklı genç ve çocuklarımıza yönelik farkındalığın artmasına maddi ve manevi destek olmanın bizim için temel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.”