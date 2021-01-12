Korkunç! Çanta içinden kemik parçaları çıktı

Akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi sınırında kalan Çark Deresi içerisinde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları bulundu.



İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, dereden çıkartılan çanta içerisindeki kemik parçaları incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.











