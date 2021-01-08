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08.01.2021 - 15:02 | | DHA

Korkunç cinayette şaşkına çeviren benzerlik! Hep aynı adı taşıyan kişilerle evlendi

Sultanbeyli'de Hatice Soysal, dün eşi Adnan Soysal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hatice Soysal'ın, şüphelinin 3'üncü eşi, önceki 2 eşinin adının da Hatice olduğu öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan ve hastaneye kaldırılan şüpheli Adnan Soysal'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Korkunç cinayette şaşkına çeviren benzerlik! Hep aynı adı taşıyan kişilerle evlendi

İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan mahallesi, Ersin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Adnan Soysal, eşi Hatice Soysal ile 16 yaşındaki oğlunu rehin aldı. Tartışma ve bağırışlar sırasında çocuk, bir fırsatını bularak dışarı çıkarak polise haber verdi. Kapıları zorlayarak eve giren polis ekipleri, içeride korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Hatice Soysal, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, şüphelinin de aynı bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüsünde olduğu görüldü. Yaralı şüpheli Adnan Soysal,  daha sona ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Hastanede tedavisi süren Adnan Soysal'ın uygulanan tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ÖNCEKİ EŞLERİNİN İSİMLERİ DE HATİCE

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada Adnan Soysal'ın öldürdüğü eşi Hatice Soysal'ın onun 3. eşi olduğunu tespit etti. Şüphelinin daha önceki eşlerinin isimlerinin de Hatice olduğu öğrenildi.

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MADDİ SIKINTI ÇEKİYORMUŞ

Yapılan çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen  Adnan Soysal'ın son zamanlarda borçlandığı ve maddi sıkıntı çektiği tespit edildi. Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının da hastanede psikologlar tarafından kontrol edildiği de öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

"BİR HAFTA ÖNCE GELMİŞTİM. NEDEN KAVGA ETTİLER BİLMİYORUM"

Öte yandan cinayetin işlendiği evden son anda kaçmayı başaran şüphelinin ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlu ise "Ben normalde İstanbul dışında kalıyorum. Onların yanına ziyaret için bir hafta önce gelmiştim. Gece bir anda bağırış çağırış olunca kendimi evden dışarı atıp polisi arayarak yardım istedim. Ne için kavga ettiklerini bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Korkunç cinayette şaşkına çeviren benzerlik Hep aynı adı taşıyan kişilerle evlendi

Korkunç cinayette şaşkına çeviren benzerlik Hep aynı adı taşıyan kişilerle evlendi

Korkunç cinayette şaşkına çeviren benzerlik Hep aynı adı taşıyan kişilerle evlendi

 

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