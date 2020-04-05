Korkunç! Elini kıyma makinesine kaptırdı

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesinde bulunan kasapta çalışan kasap Özkan Temel, iddiaya göre kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine iş yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralı Temel, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından elinin sıkıştığı makineyle birlikte Kozan Devlet Hastanesine götürüldü. Temel, daha sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Bileğinden kesilen elinin dikilmesi için doktorların yoğun çaba sarf ettiği Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.