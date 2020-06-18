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18.06.2020 - 16:11 | | DHA

Korkunç görüntü kamerada! 3 yaşındaki çocuğu altına aldı...

İzmir'in Tire ilçesinde, site bahçesinde oynayan 3 yaşındaki M.T.U., geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, sürücü H.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Korkunç görüntü kamerada! 3 yaşındaki çocuğu altına aldı...

Kaza, 16 Haziran'da Fatih Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan çocuğa, geri manevra yapan H.Y.'nin (57) kullandığı 35 HYB 84 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan M.T.A., Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü H.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Kaza anı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması, araçta bulunan bir kadının panik halleri yer alıyor.

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