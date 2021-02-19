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19.02.2021 - 14:18 | | DHA

Son dakika: Korkunç iddia! Eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştü

Adana’da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete maruz kalan 20 yaşındaki Fatma, balkondan aşağı düştü. Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 3 çocuğu olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

 

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Korkunç iddia! Eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştüAdana’da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete maruz kalan 20 yaşındaki Fatma, balkondan aşağı düştü. Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 3 çocuğu olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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