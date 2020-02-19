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19.02.2020 - 14:10 | | İHA

Korkunç kazada aracından fırladı!

 Muğla’nın Fethiye ilçesinde, araçlara makas atığı sırda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, reklam panosuna çarptıktan sonra aracın ön camından yola fırladı.

Korkunç kazada aracından fırladı!


Kaza, sabah saatlerinde Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mertcan Bahçeci idaresindeki 48 PJ 782 plakalı otomobil ile önündeki araçlara makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Bahçeci, yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde Bahçeci’ye yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bahçeci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı arkadan gelen bir yolcu minibüsünün güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.Görüntülerde, Bahçeci’nin önündeki aracın sağında geçmeye çalıştığı sırada yol kenarındaki reklam panosuna çarptığı, otomobilden yola fırladığı ve ayağa kalktığı anlar yer aldı.

Korkunç kazada aracından fırladı

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