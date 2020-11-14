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14.11.2020 - 19:49 | | DHA

Korkunç olay! Kamyonetin kapısını açıp...

Pendik'te park halindeki kamyonetin sürücüsü silahlı saldırıya uğradı. Pazarcılık yapan sürücü 31 yaşındaki Hidayet Gülümser hayatını kaybederken polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Korkunç olay! Kamyonetin kapısını açıp...

Olay akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Yan Yol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre park halindeki 34 NYZ 37 plakalı kamyonetin sürücüsü Hidayet Gülümser silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kamyonetin kapısını açtıktan sonra sürücü koltuğunda oturan Gülümser'e peş peşe ateş etmeye başladı.

Korkunç olay Kamyonetin kapısını açıp...

Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerin duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulan Gülümser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kamyonetin çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri 2 boş kovan buldu. 

Haberi alan gencin yakınları olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kamyonetten çıkartılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

 

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