MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Korkunç olay! Kamyonetten ceset çıktı
ABONE OL
29.04.2020 - 11:26 | | DHA

Korkunç olay! Kamyonetten ceset çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan Orhan Barut (53) ölü bulundu. Polis ekipleri, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.

Korkunç olay! Kamyonetten ceset çıktı

Manavgat Sanayi Sitesi'nde tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette kalan Orhan Barut, dün saat 21.30 sıralarında mahalle bekçileri tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, sağında ve solunda tamir için bekleyen otomobiller nedeniyle kamyonetin kapısını açamadı. Polis, bunun üzerine kamyoneti iterek yola çıkardı. Orhan Barut'un cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Manavgat'a 8 sene önce gelen Orhan Barut'un, Manavgat Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette kaldığı belirtildi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Orhan Barut'u en son saat 19.00 sıralarında gören arkadaşları gayet neşeli ve iyi olduğunu söyledi.

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler bugün saat kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? İşte market çalışma saatleri

Marketler bugün saat kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak mı? İşte market çalışma saatleri

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Danilo Zanna Şef kimdir? Kaç yaşında ve eşi kim?

Danilo Zanna Şef kimdir? Kaç yaşında ve eşi kim?

Sıradaki Haber