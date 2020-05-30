Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini gören kişi durumu jandarmaya bildirdi.

Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.