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30.05.2020 - 23:46 |

Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Yunak - Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alandaki tümseği fark etti.

Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Tümseği ayağıyla eşeleyince çöp poşetine sarılı çocuk cesedini gören kişi durumu jandarmaya bildirdi.

Yaklaşık bir ay önce öldüğü ve 1-2 yaşlarındaki kız çocuğuna ait olduğu düşünülen ceset, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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