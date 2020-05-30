30.05.2020 - 23:46 |
Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
Yunak - Emirdağ kara yolu Bayatkulu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında gezintiye çıkan kişi, açık alandaki tümseği fark etti.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.