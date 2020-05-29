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29.05.2020 - 21:42 | | DHA

Korkunç ölüm! Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı!

Bitlis'te, iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fevzi Kılınç (61), hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm! Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı!

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ahlat ilçesinin Yamlar mevkiinde meydana geldi. Fevzi Kılınç yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  önünde ilerleyen iş makinesine çarptı.

Korkunç ölüm Önünde ilerleyen iş makinesine çarptı




Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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