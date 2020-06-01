Korkunç ölüm planı! Yavaş yavaş öldürdü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ikinci evliliği olan Ayşe Harman'la (47) birlikte yaşayan 64 yaşındaki Sezai Harman, son zamanlarda rahatsızlıktan mustaripti. Aynı şikayetleri iki yıl önce de yaşayan Harman yediği her şeyden acı bir tat alma, mide bulantısı kusma ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuştu.

3 GÜN SONRA ÖLDÜ

Yeni Asır'ın haberine göre iki yıl önce hastaneye kaldırıldığında doktorlar zehirlenme teşhisi koymuştu. Tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu ama yine niye böyle olmuştu? Yoksa yine mi zehirlenmişti? Takvimler 15 Mart 2019'u gösteriyordu. Sezai Harman rahatsızlığının artması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak bu kez vücudu direnememişti. Hastaneye yatışından 3 gün sonra yani 18 Mart'ta yaşamını yitirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ayşe Harman, "Ben eşimi öldürmedim" dedi. İfadesinde A.K. ile sevgili olduğunu kabul eden Harman'ın, "2018 yılında ilk zehirlenme olayından sonra eşim ile ayrıldım. Manisa'ya kızımın yanına gittim. Sonra ikna olup eşimin yanına döndüğüm zaman sosyal medyadan A.K. ile tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. A.K. benim evli olduğumu bilmiyordu. Toplam üç defa yüz yüze buluştuk. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim Sezai Harman'ın ölümü ile hiçbir alakam yok" dediği öğrenildi.

'HER ŞEY ACI GELİYOR'

Çiftçi Sezai Harman'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildiğinde kızları Canan Dağcı ve Eda Ünlükoç'un gözleri ise anneleri Ayşe Harman'ın üzerinde yoğunlaşmıştı. Çünkü ikisi de içlerinde hep bir şüphe taşıyordu. Üvey kız Canan, ne zaman babasını ziyarete gitse annesi, onu ve torunlarını "O yemek babanızın. Sakın ondan yemeyin' diye uyarıyordu. Babası kızına sık sık, "Yediğim her şeyden acı bir tat alıyorum. Tatlılar bile bana acı geliyor" diyordu. Canan, babasının eceliyle öldüğüne inanmıyordu. Üvey annesinin babasını zehirleyerek öldürdüğünden şüpheleniyordu. Dahası kız kardeşi Eda Ünlükoç da aynı fikirdeydi. İkisi de babalarının cinayete kurban gittiğinden şüphelendiklerini bir sohbet sırasında birbirlerine anlatabilmişlerdi. Bu saatten sonra kendilerini bu sırrı çözmeye adadılar.

DOLAPTAKİ SIR POŞET

Kızlardan Canan annesini bir dedektif gibi takibe aldı. Onun her hareketini izleyen Canan, ilk delili de anne ve babasının birlikte yaşadığı evde buldu. Evdeki dolapta saklanmış bir poşet vardı. Poşetin içinde ne olduğunu merak ederek açmasıyla birlikte odayı yoğun bir koku kapladı. Nefesi daraltan kokuya neden olan poşetteki maddenin ne olduğunu araştırdığında korkunç bir sonuçla karşılaştı. Bu ilaç, zehirli tarım ilacıydı. Üstelik Ayşe Harman kocasını yeni kaybetmiş yaslı bir kadından beklenmeyen hareketlerde bulunuyordu.

Ayşe Harman eşinin ölümünden sonra evde bulunan araba, çiftlikte kullanılan araç gereç ve zeytinleri satmıştı. Ayrıca Ayşe Harman bir pastanede bir akrabası tarafından bir adamla görülmüştü. Bu adam Eda'nın, babası ölmeden önce annesinin telefonda mesajlaştığı A.K. idi. Eda annesine bu adamın kim olduğunu sorduğunda 'Sevgilim' cevabını almıştı. İki kız kardeş, babalarının anneleri tarafından öldürüldüğüne dair şüpheleri iyice artınca akrabaları ile birlikte Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na annelerinin babalarını zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Babalarından 17 yaş küçük olan annelerinin sevgilisinin de olduğunu iddia eden Eda ve Canan kardeşler, babalarını mal varlığı için öldüren annelerinin dolabında buldukları zehri de Cumhuriyet Savcılığı'na teslim etti. Manisa Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan bir ekip, Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili olayı detaylı olarak inceleyip çok yönlü bir soruşturma yürütmeye başladı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Eda ve Ceyda kardeşlerin hedefindeki anne Ayşe Harman, kızlarının, mal peşinde olduğu için hakkındaki iddiaları ortaya attığını savundu. Harman eşinin ölümüyle ilgisinin olmadığını söyledi. Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Harman, yeterli delil olmadığı için sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİALAR KANITLANDI

Ancak korkunç gerçek, adli tıp raporunda ortaya çıktı. Sezai Harman'ın cenazesine yapılan otopside "tarım ilacına bağlı zehirlenme bulgusu" saptandı. Harman'ın zehirlenerek öldüğü kesinleşti. Ayşe Harman, eşinin ağaçlara ilaç attığı için zehirlendiğini, kendisinin suçsuz olduğunu iddia etse de jandarmanın derinleştirdiği soruşturmada telefon kaydı görüşmelerinden kız kardeşlerin Ayşe Harman'ın sevgilisi olduğu yönündeki iddiaları kanıtlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sezai Harman'ı yemeğine koyduğu tarım ilacıyla öldürdüğü ortaya çıkan Ayşe Harman ve sevgilisi A.K. için savcılık harekete geçti. Ayşe Harman ve sevgilisi A.K. gözaltına alındı. Pişmanlığı gözlerine yansıyan Ayşe Harman, tutuklanırken, sevgilisi A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Kocasını korkunç bir planla zehirleyerek öldüren Ayşe Harman cezaevine gönderildi.



'ADALET YERİNİ BULDU'

Bir dedektif gibi çalışarak babalarının katilinin anneleri olduğu ortaya çıkaran Canan Dağcı, "Biz ilk günden bu yana babamın ölümüyle ilgili annemden şüpheleniyorduk. Adalet yerini buldu" diye konuştu. Anne Harman'ın öz kızı Eda Ünlükoç ise, "Babamın ölümü bizleri çok üzdü. Biz babamın eceliyle değil annem tarafından zehirlendiğini düşündük. Bu anlamda her zaman annemden şüphelendik. Şüphelerimiz doğru çıktı" şeklinde konuştu.