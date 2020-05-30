Korkunç son! Yanarak can verdi

Kasım Erdem'in (80) ilçeye bağlı Yağmur köyündeki 2 katlı ahşap evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yangının ardından evde yaptığı incelemede, Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yeşilyurt İlçe Hastanesinin morguna götürüldü.
Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok da köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.