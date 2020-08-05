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05.08.2020 - 13:31 | | AA

Korkunç tuzak! İnternete iş ilanı verip, görüşmeye gelenlere kabusu yaşattı

Bursa'da, iş vaadiyle görüştüğü 5 kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Korkunç tuzak! İnternete iş ilanı verip, görüşmeye gelenlere kabusu yaşattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte iş için görüşme bahanesiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Mağdurların ifadeleri ve teknik takip sonucu şüpheli Z.K. (39) ekiplerce yakalandı.

Zanlının, ev taşıma gibi günlük yapılan işler için yanına çağırdığı 5 kişinin çeşitli bahanelerle telefon ve paralarını alarak kaçtığı iddia edildi.

 

 

 

Canlı yayında dehşet anları... Patlamaya böyle yakalandıBBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise saniye saniye böyle görüntülendi.
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