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06.01.2021 - 12:13 | | DHA

Korona dehşeti! Eşimle helalleştiğimi hatırlıyorum

Ankara Şehir Hastanesi Basın İletişim Sorumlusu Özcan Sayın, 12 günü hastanede 20 gün süren tedaviyle koronavirüsü yendi. Sayın, ölümden döndüğünü belirterek, "Eşimle helalleştiğimi hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla kendime geldim, başımı kaldırdım, eşimi çağırttım yanıma ve 'Hakkını helal et' dedim. Hatta 'Çocuklar sana emanet' diyemeden kafam düşmüştü" dedi.

Korona dehşeti! Eşimle helalleştiğimi hatırlıyorum

Ankara Şehir Hastanesi Basın İletişim Sorumlusu Özcan Sayın, gazetecilerden gelen haber taleplerini karşılamak adına Mart ayından itibaren Covid-19 yoğun bakım servisindeki haber çekimlerinde muhabirlere eşlik etti. Sayın, geçen Kasım ayında yine Covid-19 Yoğun Bakımına girdiği sırada koronavirüse yakalandı. Test sonucu negatif çıkan; ancak şikayetleri geçmeyince çekilen tomografide hastalık tespit edilen Sayın, tedaviye alındı. Sayın, 12 günü hastanede olmak üzere 20 gün süren tedaviyle hastalığı yenerek görevine döndü.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Sayın, ölümden döndüğünü belirterek, "12 gün hiç kendimde değildim. Yoğun bakımda kalmadım; ama serviste ciddi bir şekilde solunum cihazına bağlı kaldım. O geçen 12 güne dair çok az şey hatırlıyorum. Mesela eşimle helalleştiğimi hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla kendime geldim, başımı kaldırdım, eşimi çağırttım yanıma ve 'Hakkını helal et' dedim. Hatta 'Çocuklar sana emanet' diyemeden kafam düşmüştü. Onu hatırlıyorum. Eşime de beni tekrardan hayata döndürdüğü için çok teşekkür ederim. O süreç benim için ciddi bir kayıptı. Çok ağır geçirdim. Ölümden döndüm diyebilirim. İnsan başına gelince fark ediyor. ‘Bize bir şey olmaz’ deniyor; ama düştüğü zaman da hakikaten çok zorluyor. 12 günüm kayıp benim, hatırlamıyorum. Hastane personelimize, Koordinatör Başhekimimiz Dr. Aziz Ahmet Surel ve başhekim yardımcımız Bülent Güngör'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş ise Özcan Sayın'ın hastanede yatan ve en ağır takip edilen koronavirüs hastalarından olduğunu kaydetti.

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