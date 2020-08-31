Korona gölgesinde zaferin 98. yılı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bu yıl pandemi gölgesinde geçen kutlama programlarına katılanların sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu gözlendi. Ellerine Türk bayraklarını alan vatandaşlar da tören alanlarına akın etti.

Eski Meclis’e kortej yürüyüşü

Ankara’da, Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı. TBMM’nin Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan birlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etti. Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı, marşlar seslendirdi. Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen “Tarihi Bölük” de geçiş yaptı.

İzmir

Engelsiz koşu

Kutlamalar kapsamında “Engelsiz zafer koşusu” gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde organize ettiği etkinliğe, down, otizm, mental, görme, serabral palsi ve işitme engelli 70 atlet katıldı. TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, etkinliğin yarışmaya katılan çocuklara salgın sürecinde moral olduğunu söyledi.

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Konuşmaların ardından lise öğrencileri “Zafer Türküsü” ve “Akdeniz’e Doğru” şiirlerini okudu. Tören programı Kadifekale Hava Şehitliği’nde devam etti. Şehit kabirlerini ziyaret eden protokol, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Vali Köşger, asker üniforması giyen bedensel engelli Şendoğan Ege Katmerci ile de sohbet etti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Türk bayraklarıyla süslenen 45 tekne, korna ve marşlar eşliğinde Göcek açıklarında tören geçişi yaptı. Teknelerde bulunanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti. Datçada da 58 tekneyle oluşturulan konvoyda, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti. Törende, “dünyanın en yaşlı gazisi” unvanını taşıyan ve 1994’te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz da, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.

Trakya’da zafer coşkusu koronavirüs tedbirleri alınarak yaşandı. Edirne’de Atatürk Anıtı’nda çelen sunumuyla başlayan törenlerde zafer marşları çalındı. Tekirdağ’da her yıl Süleymanpaşa sahilinde yapılan tören, pandemi nedeniyle valilik meydanında yapıldı.

Dev posterle havalandılar

Kapadokya’da sıcak hava balonları, Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı. Balon pilotu Gökhan İkizoğlu, “Atatürk posteri ve Türk Bayrağı havalandırmak bizim için çok önemli” dedi. Gelin ve damatlar balonların önünde poz verirken, turistler de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Pamukkale’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi. Atatürk posteri ve Türk bayraklarının asıldığı balonlara bindirilen turistler, 1500 metreden Pamukkale’nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Duman kardeşler özel davetli

Van’da Valilik önünde düzenlenen törene, evlerinin önündeki çöp kutusunda atıkları toplarken gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp, düzelterek tel örgülere asan Yunus (14) ve Argeş Duman (13) kardeşler de davet edildi. Kutlamalar kapsamında Van Gölü’nde kano ve kürekçiler akrobasi gösterileri yaparken, dalış ekibi tarafından ise gölde devasa Türk bayrağı açıldı.

Kütahya

Beştepe’de 300 İHA ile ışıklı gösteri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı’nca 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi. Kurtuluş Savaşı’ndan görüntüler ve TSK’nın sınır ötesi harekatlarından oluşan kısa video film ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının yayımlandığı konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi. İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen ve 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA’larla “30 Ağustos”, “Zafer Bayramı” ve “Bir milletin zaferi” yazıldı. İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

Şehitliğe ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Çalköy Zafer Anıtı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu kutlamalar kapsamında Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.

Galata Köprüsü’nde taarruz sergisi

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Polis ekipleri, Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla başlayan törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramına özel Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor adlı sergi düzenledi. Galata Köprüsünde düzenlenen ve o döneme ait fotoğraflarla tarihe ışık tutan sergiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve protokol katıldı. Vali Yerlikaya, “Bize bu şanlı zaferi armağan eden, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta Büyük Millet Meclisimizin saygı değer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum” dedi.

Zirvede kutlama

Kayseri’de, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü ile Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tırmanışı’na Türkiye’nin dört bir tarafından dağcılar katıldı. 100’ün üzerinde dağcıyla, yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından Erciyes’in zirvesine ulaştıklarını dile getiren Kulüb Başkanı İsmail Yılmaz, “Türk bayrağı açarak bu anı ölümsüzleştirdik” dedi.

Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle, Barbaros Nara Şehitliğinde, deniz şehitlerini anma töreni düzenlendi. Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler, kabirlerine karanfil bıraktıkları şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Elazığ’da, Kızılay’da gönüllü olarak görev yapan 98 kişi, zaferinin 98’inci yıl dönümü nedeniyle, kan bağışında bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulunan gönüllüler, tüm vatandaşları da kan vermeye davet etti.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı deniz paraşütünde Türk bayrağı açarak kutladı. Konyaaltı sahilinde açılan 54 metrekarelik Türk bayrağını gören turistler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Meis karşısında tekne çemberi

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Yunanistan’ın Meis Adası önünde daireler çizip siren çalarak kutladı. Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp sirenlerle kutlamalarını sürdürdü.