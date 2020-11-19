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19.11.2020 - 12:20 | | İHA

Korona tedavisi gören iş adamı hayatını kaybetti

AK Parti İl Başkanı Yardımcısı ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Toprak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Korona tedavisi gören iş adamı hayatını kaybetti

Hacı Fadıloğulları Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprak, Bir süreden Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüyordu. Bu sabah hayatını kaybeden 51 yaşındaki Toprak’ın kentte üzüntüye yol açtı. Ahmet Toprak, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütüyordu.

Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.
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