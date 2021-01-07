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07.01.2021 - 12:11 | | DHA

'Korona testi yapacağız' yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonu gasbettiler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 kişi, 'koronavirüs testi' yapacakları yalanıyla girdikleri evde Yahya (73) ve Nevin Gökkaya (67) çiftini darbedip, kadının cep telefonunu alarak kaçtı.

'Korona testi yapacağız' yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonu gasbettiler

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya ve Nevin Gökkaya çiftinin evine giden iki kişi, 'Koronavirüs testi yapmaya geldik' diyerek içeri girdi. Kimliği belirsiz kişiler, Gökkaya çiftini yere yatırıp darbetti. Şüpheliler, Nevin Gökkaya’ya ait cep telefonunu alarak kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Büyük korku yaşadıklarını belirten Yahya Gökkaya "Dün akşam kapı çaldı. Kapıyı açtım. Covid-19 ekibindeyiz koronavirüs testi yapmak için geldik dediler. Ben daha dün hastaneden geldim deyince gittiler. Yarım saat sonra tekrar geldiler. Kapıyı açar açmaz bana ve eşime arkanızı dönün dedi. Arkamızı döner dönmez biri benim başıma çöktü. Diğeri eşimin başına çökerek onun ağzını bezle kapatmaya çalıştılar. Boğuşma esnasında beni yere fırlattı. Eşimin telefonunu alarak kaçtılar" dedi.

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