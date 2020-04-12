Korona turizmde neleri değiştirecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, ulaşımdan eğitime, emlaktan alışverişe etkilemediği sektör neredeyse yok denecek kadar az. Bu durumdan olumsuz etkilenenler çoğunlukta ve bunların başında da turizm sektörü geliyor. Birçok ülke sınırlarını kapatırken vatandaşları için de sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Bu nedenle turizm tam anlamıyla durma noktasına geldi. Uzmanlara göre salgın en iyi ihtimalle yaza doğru sona erecek. Bu da sektör için 2020’yi kayıp yıl haline getirebilir. Salgının ne zaman biteceği tam olarak bilinmese de turizmciler, koronavirüsün turizmde büyük bir değişime neden olacağı görüşünde.

‘Açık büfeye veda’

Turizmde neler olacak, sorusu tüm sektörün gündeminde. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, salgından sonra uçakların tam kapasiteyle yolcu alamayacağını belirterek “Yüzde 50 yolcu kapasitesiyle uçacaklar, yolcular arası bir koltuk mesafesi korunacak. 5 saate kadar uçuşlarda yiyecek servisi verilmeyecek. Bunlardan ötürü faturalar eskiye göre iki kat artacak” diye konuştu. 500-1000 yatak kapasiteli büyük otel projelerinin rafa kalkacağını aktaran Polatoğlu, “Her şey dahil sistemi önemini kaybedecek, hijyen her şeyin önüne geçecek. Belki de açık büfe artık son bulacak. Özel hizmet veren butik, küçük, villa tipi oteller öne çıkacak” açıklamalarında bulundu.

Restoranlar, kafeler ve barların da sosyal mesafe kuralını bir süre devam ettireceğini belirten Polatoğlu’nun araçlar için yorumu şöyle: “Grup turları azalacak. Yan yana oturmanın yasak olduğu otobüslerde en fazla 20-25 kişi bulunabilecek. Ancak bu dönemde ailelere uygun minivan ve 4 kapılı binek arabalar, transfer araçları olarak ön plana çıkacak.”

‘Kongreler artık online’

Polatoğlu’na göre en büyük değişim ise kongre turizminde yaşanacak. Kongre turizmi, motivasyon gezileri, MICE ve büyük şirket toplantıları, seminerler için sona yaklaşıldı değerlendirmesini yapan Polatoğlu, “Artık kongreler sanal ortamda yapılmaya başlandı bile. Üstelik otel, uçak, harcırah gibi masraflar olmadan bir hafta sonu evden toplantılar yapılabiliyor” dedi. Cruise turizminin de etkileneceğine dikkat çeken Polatoğlu, “Görüldü ki, en riskli seyahatler gemi turları oldu. Bir enfekte kişinin binlerce yolcu ve mürettebata hastalık bulaştırabileceği yaşandı. Bu gemilerin bir kısmının ticari yük gemilerine dönüştürülmesi kaçınılmaz oldu” öngörüsünde bulundu.

‘Hijyen öncelik olacak’

Otel arama motoru Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş da salgın bittikten sonra gezginlerin en önemli önceliğinin, hijyen olacağını söylüyor. Çin, Güney Kore gibi ülkelerin yavaş yavaş hayatı normale döndürmeye başladığını hatırlatan Özbaş, yurt dışı yasaklarının hemen kalkmadığını bu nedenle dünya genelinde ilk etapta yurt içi seyahate olan talebin artacağını aktarıyor.

Salgın sonrası insanların büyük şehirlere yakın bölgelere araçlarıyla gitmeyi tercih edebileceklerini belirten Özbaş, “Bu durumda büyük şehirlere yakın bölgedeki tesislerin duruma hazır olması da kritik bir öneme sahip. Seyahat edilebilecek ortam tekrar oluştuğunda seyahatseverlerin en çok hijyen kurallarına dikkat eden ve düzenli dezenfeksiyon bakımlarını yapan tesisleri tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu dönem sonrasında her şey dahil ve açık büfe konseptlerinde de bazı değişiklikler yapılması gerekebilir” diyor.

Turistlerin ortak kullanılan yemek alanlarına yönelmek yerine kişiye özel hazırlanmış yemekleri seçme tercihlerinin artabileceğine dikkat çeken Erbaş, dolayısıyla iyi menülere sahip oda kahvaltı, yarım pansiyon ve tam pansiyon tesislerin yıldızının parlayabileceğini ifade ediyor.

‘Yaralar sarılabilir’

Turizm profesyonelleri için yazılım üreten SAN Tourism Software Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türk de koronavirüs sonrası turizmin, yaralarını en son sarabilecek sektör olduğu görüşünde. Türkiye’yle birlikte hizmet verdikleri 74 ülkede aynı sıkıntıların yaşandığını belirten Türk, salgın sonrası hem Türkiye’de hem de yurt dışında ektilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyor. Türkiye ve dünya turizmini bir araya getiren bir köprü olmak istediklerini aktaran Türk, salgın sonrasına yaptıkları hazırlıkları şöyle sıralıyor: “Paximum adı verilen yatak bankamız sayesinde Türkiye’ye turist getiren müşterilerimizin iş hacmini genişletmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca bu süreçte geliştirdiğimiz uygulamaları bütün müşterilerimizin kullanıma ücretsiz sunup, gerek raporlama gerekse iş hacimlerini geliştirme konusunda destek olmayı hedefliyoruz. Umarım en kısa sürede bu kriz biter ve eski rekorlarla dolu günlerimize geri döneriz.”

‘Bireysel turlar artacak’

Turizmciler, salgın sonrasında, sosyal mesafenin uygulanabileceği bireysel turlara ilginin artacağını söylüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turistlerin tercihlerinde bilinen ve bağlı oldukları markalara daha fazla yöneleceklerini, ulaşımın kolay, toplu taşıma sürelerinin nispeten kısa olduğu destinasyonları tercih edeceklerini, solo tatil, butik oteller, kişiye özel paketler gibi taleplerin bu süreçle daha da ivme kazanacağını söylüyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu ve Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş’a göre de ekoturizm, gastronomi, golf, yat, dalış, kuş gözlemciliği, karavan, trekking, köy, çadır, mağara ve diğer alternatif turizm çeşitlerine ilgi artacak.