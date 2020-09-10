Korona yolculuğu!

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınması 81 ilde yasaklandı. Bu genelgeye göre, halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağına dair karar il hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı. İstanbul, Ankara, Konya’nın da aralarında bulunduğu bazı illerde il hıfzıssıhha kurulları yeni kararlar açıkladı. İstanbul’da raylı sistem araçlar koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alabilecek.

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu taşıyabilecek.

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü kolluk kuvvetlerine durumu bildirecek. Ankara’da da benzer kararlara imza atıldı. Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu da raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

Pik saat ayarı

Toplu ulaşım araçlarında yolcu sınırlandırmasına yönelik karar sonrası İstanbul’da toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan yüzde 60’lık kesimin işlerine nasıl gideceği merak konusu oldu. İlk gün yapılan denetimlerde fazla yolcu alan araçların şoförlerine ceza kesildi, duraklarda boş otobüs veya minibüs bekleyen İstanbullular ise sefer sayılarının arttırılmasını istedi. Günde ortalama 4.5 milyon İstanbullu’nun otobüs ve metrobüsü kullandığı dikkate alındığında ne araç ne de yolların bu kapasiteyi güzenli mesafeyle karşılaması mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak” dendi.

‘Mesai saatleri düzenlensin’

Toplu taşımadaki en büyük sıkıntının sabah ve akşam saatlerindeki doluluk oranları olduğunu belirten İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise esnek çalışmaya dikkat çekerken, şunları söyledi:

“İl Hıfzıssıhha kurumunun normelleşme öncesi aldığı karar tekrarlanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında gözden kaçan bir nokta var. Sayın Erdoğan, sadece ayakta yolcu demedi, esnek ve kademeli çalışmaya geçilmesini dile getirdi. Bunu yapacak olan özel sektör. İstanbul’da çalışan kesimin büyük bölümü özel sektörde hizmet veriyor. Mesai kademelendirme olmazsa, artan yolculuklar için yeni bir metrobüs hattı kurup, toplu ulaşım araçlarını iki katına çıkartmanız gerekir. Pandemi bitene kadar atıl duran servis araçları ile turizm otobüsleri de devreye alınabilir.”

‘En çok İETT kullanılıyor’

İstanbul’da toplu ulaşımdaki son rakamları da paylaşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 7 Eylül günü toplu ulaşımda 4 milyon 226 bin yolculuk yapıldığını, bunların 540 bin kişi metrobüse bindiğini, 689 binin İETT araçlarını kullandığını söyledi. Deniz ulaşımını 142 bin, Marmaray’ı 277 bin, metroyu 1 milyon 200 bin, Otobüs A.Ş’yi 428 bin, Özel Halk Otobüsünü 941 bin ve tramvay ile tüneli 6000 İstanbullu’nun kullandığına dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

“Geçen nisan ayında bu oran 900 bindi. İstanbul toplu ulaşım yolculuklarında kapasite yüzde 60’lar seviyesinde. Okulların açılırsa toplu ulaşıma 3 milyon ekstra yolcu eklenir. Metrobüs ve toplu ulaşımda asıl sorun zirve saatlerde. Bu nedenle sabah 07.00-9.00 ile akşam 17.00-19.00 saatleri arasındaki yoğunluğu azaltmak için kademeli çalışma sistemine geçilmeli. Metrobüsler ayakta 3’te 1 oranında yolcu ile günde en fazla 600 bin yolcu taşır. Pandemi öncesi bu rakam 1.2 milyon yolcuydu. Metrobüslerde 600 bin yolcu rakamını aşmamak için kademeli ve esnek çalışmaya geçilmeli. Sabah veya akşam 1 saatlik sürede tek yönde 50 bin yolcu taşınıyor.”

‘Kontak kapatın polisi çağırın’

Milliyet’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, ayakta yolcu alınmayacak toplu ulaşıma araçlarının şehirlerarası yolcu otobüsleri, servisler, minibüs ve midibüsler olduğunu anımsattı. Metrobüs ve otobüslerde karşılıklı olmayan koltukların tamamı yolcu kullanımına serbest bıkarıldığını söyleyen Demir, yeni döneme ilişkin şunları dedi:

“Ayakta kapasitenin 3’te 1’i oranında yolcu taşınacak. Bizim araçlarımız genelde 100 kişiliktir ve bu araçlarda 24 oturan, 25 ayakta yolcu seyahat edebilecek. Raylı sistemlerde ise oturma yerlerinin tamamı dolu, ayakta yolcu ise toplam kapasitenin yarısı kadar olabilecek. 1 vagon 250 kişi alıyor. Genelge ile 1 vagonda, 20 oturan ile 115 ayakta yolcu taşıyabileceğiz. Denetim mekanizması valilikte. Kolluk güçleri, hem taşıyıcıya, hem yolcuya ceza kesebilecek. Ancak esnek ve kademeli çalışma olmadan bu kararlar sürdürülebilir değil. Metrobüs ve otobüs sürücülerimize limit aşımında kontak kapatıp polis çağırmalarını, vatandaşla karşı karşıya gelmemelerini söyledik. Minibüslerin de otobüslerdeki gibi kalkış ve varış saatleri GPS sistemi ile denetlenmeli.”