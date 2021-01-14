Koronavirüs aşı uygulama sıralaması ve meslek grupları belli oldu! Kim ne zaman koronavirüs aşısı olabilecek?

Koronavirüs aşı uygulama ve meslek sıralaması covid19asi.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Buna göre bugün uygulanmaya başlanana koronavirüs aşısı 1. aşamada sağlık çalışanlarına uygulanacak. Sağlık çalışanlarına aşının uygulanmasının ardından kamu veya serbest eczane çalışanları aşılanacak. 1. aşamada bu kişilerin aşılanmasının ardından Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar aşılandıktan sonra 65 yaş üstü bireylere sıra gelecek. 65 yaş üstü bireylerde kendi içerisinde sıralamaya tabi tutulacak. İlk olarak 85 yaş üstü bireyler sonra 80-84 yaş arası bireyler, 75-79 yaş arası, 70-74 yaş arası 65-69 yaş arası sırayla aşılanacak.

KORONAVİRÜS AŞI UYGULAMA SIRALAMASI VE MESLEK GRUPLARI







