Koronavirüs aşısı bulundu mu, fiyatı ne kadar? Koronavirüs aşısı çıktı mı, Türkiye'ye geldi mi, ne aşamada?

Son dakika haberleri arasında muhakkak bulunan koronavirüs aşısı gelişmeleri vatandaşların büyük ilgisine uğruyor. Bir an önce aşının çıkması ve normal hayata dönmek için sabırsızlanan vatandaşlar, koronavirüs aşısı hakkında bilgi almak istiyor. Peki koronavirüs aşısı tam olarak bulundu mu, fiyatı ne kadar olur? Ülkemize ne zaman gelir?İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yapılan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU, FİYATI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor.Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şeküde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Moderna aşısının son sonuçları açıklandı: Yüzde 100!

Son dakika haberine göre Moderna, hafta sonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.



Moderna, hafta sonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

Moderna, koronavirüs aşısının ABD'de acil durumda kullanım yetkisi ve AB'de şartlı onayı için bugün başvuruda bulunacağını açıkladı. Aşının etkinliğinin de yaş, ırk ve cinsiyete göre tutarlı olduğu bildirildi.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.