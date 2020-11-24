Koronavirüs aşısı son durum: Koronavirüs aşısı bulundu mu, Korona aşı fiyatı ne kadar?

Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Türkiye'de her geçen gün artan covid-19 vakaları ile birlikte korona aşısından gelecek haber için gözler dünya basınına çevrildi. Daha önce BioNTech'in yüzde 90 başarılı olduğunu belirttiği kovid-19 aşısıyla vatandaşlar büyük heyecan yaşamıştı. Rusya'dan aşı çalışmalarına dair son dakika haberi geldi. İşte, koronavirüs aşısı hakkında ayrıntılar...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer üzerinde çalıştıkları korona aşısına dair umut vaadeden açıklamalarda bulunmuşlardı. Her iki şirketin de geliştirdiği aşının büyük oranda başarılı olduğu duyurulmuştu. Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısı da yüzde 92 oran ile büyük başarı elde etti.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı. Öte yandan da Oxford'un aşısı da büyük oranda yol kat etti.

KORONA AŞISI NE KADAR?

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının birinci aşama klinik sonuçları iki hafta önce açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişide yapılan analizlerde Sputnik-V aşısının etkililiğinin yüzde 92 olduğu duyuruldu. Çalışmaların ve seri üretimin sürdüğünü belirten enstitü, aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağını açıkladı.