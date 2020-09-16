Koronavirüs aşısı bulundu mu? Türkiye'de bir ilk!

Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında büyük aşama... Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Türkiye'de başadı. Bu sevindirici haber sonrası Koronavirüs aşısı bulundu mu? sorusu art arda sorulmaya başlandı.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı. Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.

Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.