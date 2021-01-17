Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısı 700 bini geçti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 700 binden fazla kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Bakanlığın COVUD-19 aşısını takip etmek için hazırladığı internet sitesine göre, saat 16.05 itibarıyla 700 bin 256 kişiye aşı yapıldı.

SAĞLIKÇILAR, MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALARAK AŞI YAPTIRABİLİYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

ÖNCELİK SIRALAMASINA GÖRE DİĞER VATANDAŞLAR DA AŞILANACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre; sağlık çalışanlarının ardından COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.