Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Koronavirüs aşısı ücretli mi - paralı mı, fiyatı ne kadar?

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.

İlk aşıyı ise Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek “Bugün (dün) itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir. Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağımı ilan etmiştim. Huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından (bugün) itibaren tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir” demişti.

KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakannı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde koronavirüs aşısı zorunlu mu sorusuna cevaben; Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Aşının etkinliği net izah edilirse birçok kişinin yaptıracağına inanıyorum. demişti.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETLİ Mİ, FİYATI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde koronavirüs aşısı ücretli mi, fiyatı ne kadar sorusuna cevaben;

Aşı bedelsiz olarak verilecek. Sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Böylece aşılanan vatandaşlarımız veri tabanından takip edilecektir. demişti.