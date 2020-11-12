Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye'de bu aşının denemelerine gönüllü olarak katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, gönüllü olduğu aşı denemesiyle ilgili tüm ayrıntıları CNN TÜRK canlı yayınında A'dan Z'ye programında Uğur Önver'e anlattı:

Nasılsınız, ne durumdasınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Ben kendimi iyi hissediyorum. Bu çalışmada gönüllü olmamızdaki en büyük gerekçe Faz-3 dediğimiz sahada özellikle sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulama vardı. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu riski paylaştığımızı, kendilerine bu aşıya belli noktalarda güven duyulacak bir aşı olduğunu tahmin ettiğimizi belirterek gönüllü olduk.

Aşının ilk dozu yaklaşık 29 gün önce uygulandı. 15 gün önce de ikinci doz uygulandı. Birinci dozdan sonra da ikinci dozdan sonra da herhangim bir yan etki hissetmedik. Birinci ve ikinci fazda aldığımız aşıların içeriğinde bir fark yok. Faz-3'teki bilinmeyen şey ise aşının gerçek bir aşı mı yoksa aşının içinde etken maddesi olmayan bir içerik mi diye....

Burada etken madde ve diğer yan katkı maddeleri ayrı ayrı olarak aşılanıyor. Hangisi nasıl sonuç veriyor, bunu takibi için önemli bir sistem. Faz-3 çalışması aşının geniş kitlelere uygulanmadan önceki son aşamadır. Bu aşının herhangi bir yan etkisi var mı yok mu, koruyucu etkisi var mı yok mu? BioNTech'in açıklamasına göre yüzde 90'dan fazla koruyucu olduğu Sputnik aşısının da yüzde 92'den fazla koruyucu olduğuna yönelik bilgiler Faz-3 denemesi sonrasında ortaya çıkan bilgilerdir. Ondan son daha geniş kitlelere uygulanır. Ben de bu Faz-3 denemesinde yer aldım. Arkadaşlarıma rol model olmak amacıyla yaptım.

Aşı yaptırdıktan sonra korktunuz mu?

Korkmadım ama belli kaygılarım oldu. Değişik sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kafamda bazı soru işaretleri vardı. Bana gerçek aşı mı plasebo mu yapıldı bunu daha sonra açıklayacaklar.

Aşıdan sonra hiç bir şey mi fark etmediniz?

Bir gün öncesinden testlerimiz yapıldı. Herhangi bir virüsle karşılaşıp karşılaşmadığımız değerlendirildi. Antikor olmadığı ortaya çıktıktan sonra ertesi sabah aşımızı yaptırdık ve normal mesaimize devam ettik. Bu mesai içerisinde 29 gün içerisinde aşıdan kaynaklı olduğunu düşündüğüm herhangi bir rahatsızlığım olmadı. Ama bazı arkadaşlarımızda baş ağrısı, kırgınlık, gribal semptomları olan arkadaşlarımız da var. Aşı yapıldıktan sonra gerçek hastalığın semptomlarını hafif olarak yaşayabilirsiniz. Bu aşılarda normal bilinen beklenen etki olarak değerlendirilebilir.

Brezilya'daki Çin aşısı denemesinde bir kişi intihar etti ve aşı çalışmaları durdu. Ne diyorsunuz bu işe?

Bu zamana kadar gerçek bir enfeksiyon geçiren hastalarda intihar belirtisi yok. Aşıdan kaynaklı intihar olabileceğini söylemek ibraz iddialı olabilir. Belki arkasında siyasi ekonomik nedenler olabilir. Gerçek hastalığı geçirip intihar eden bir kişiye de ben rastlamadım. Tüm dünyada ekonomik ve siyasi boyutu en önemli konu.