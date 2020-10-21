Koronavirüs belirtileri ve semptomları nelerdir? Hapşırmak korona belirtisi mi?
Koronavirüs vaka sayısı gün geçtikçe artarken soğuk havaların gelmesiyle birlikte koronavirüs belirtileri nelerdir? soruları da artmaya başladı. İşte semptomlar...
Koronavirüs kabusu yaşanmaya devam ediyor. Dünya aşı için seferber olurken soğuk havaların gelmesiyle birlikte koronavirüs belirtileri de iyice aratılmaya başlandı. Sıklıkla Koronavirüs belirtileri ve semptomları nelerdir? Hapşırmak koronavirüs belirtisi mi? soruları soruluyor.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.