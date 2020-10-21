Koronavirüs belirtileri ve semptomları nelerdir? Hapşırmak korona belirtisi mi?

Koronavirüs kabusu yaşanmaya devam ediyor. Dünya aşı için seferber olurken soğuk havaların gelmesiyle birlikte koronavirüs belirtileri de iyice aratılmaya başlandı. Sıklıkla Koronavirüs belirtileri ve semptomları nelerdir? Hapşırmak koronavirüs belirtisi mi? soruları soruluyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.