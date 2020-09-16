Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı kaçta açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak. Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 60'ın üzerine çıktı. Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.