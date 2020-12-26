MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs mutasyonu sebebiyle durdurulmuştu... Tahliye tamam
ABONE OL
26.12.2020 - 01:26 | | AA

Koronavirüs mutasyonu sebebiyle durdurulmuştu... Tahliye tamam

Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonu riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a tahliye uçuşu yaptı.

Koronavirüs mutasyonu sebebiyle durdurulmuştu... Tahliye tamam

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.

Koronavirüs mutasyonu sebebiyle durdurulmuştu... Tahliye tamam



İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı.

Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Sağlık ekipleri yolculardan numune alındı.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL açık lise sınavları ne zaman, online mı? MEB AÖL online sınav giriş ekranı ve 2020 sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

AÖL açık lise sınavları ne zaman, online mı? MEB AÖL online sınav giriş ekranı ve 2020 sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

KPSS ortaöğretim atama puanları 2020, 60 puan ile alan yerler ve baraj puanları için tıkla: Memurluk için kaç puan gerekli, KPSS puanları ile nerelere girilir?

KPSS ortaöğretim atama puanları 2020, 60 puan ile alan yerler ve baraj puanları için tıkla: Memurluk için kaç puan gerekli, KPSS puanları ile nerelere girilir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet